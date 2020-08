Cerveteri, nuovi orari per l’isola Ecologica di via Settevene Palo Nuova - Terzo Binario News

Da domani mercoledì 26 agosto fino al 30 settembre

Nuovi orari e modalità di conferimento all’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova a Cerveteri. A partire da domani, mercoledì 26 agosto fino a mercoledì 30 settembre, il Centro di Raccolta sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 16 con orario continuato e la domenica dalle 7 alle 13.

Inoltre sarà possibile conferire presso l’Isola Ecologica tutte le tipologie di rifiuti in ogni giorno, senza dover rispettare il calendario, purché i rifiuti siano già correttamente differenziati.

“Con l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, anche il nostro Centro di Raccolta comunale si è dovuto adeguare alle normative di prevenzione – ha detto Elena Gubetti, Assessora all’Ambiente del Comune di Cerveteri – purtroppo il servizio dell’Isola Ecologica ha visto dei rallentamenti pur rimanendo sempre aperto. Per questo, al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini, abbiamo apportato queste importanti modifiche orarie”.

“Dunque, raddoppiati i pomeriggi di apertura, che da tre passano a sei, e inoltre, avviata la possibilità di conferire senza il rispetto del calendario, in modo da rendere più semplice per gli utenti le operazioni presso il Centro Comunale di raccolta. Un vantaggio soprattutto per le tipologie di rifiuto degli sfalci verdi e degli ingombranti, prima suddivisi per giorni. Infine sono in programma anche delle importanti novità strutturali riguardanti la viabilità, che risolveranno la problematica delle file di macchine lungo la Settevene Palo Nuova in attesa di entrare all’Isola Ecologica”.

Si ricorda sempre che tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili nella sezione “Cerveteri Chiama a Raccolta” del sito www.comune.cerveteri.rm.it e sulla APP JUNKER.