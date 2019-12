Cerveteri, Nucci sul bilancio di previsione: "Grande risultato, opposizione inconsistente - Terzo Binario News

“Ieri si è compiuto un nuovo atto importante per la città : per la prima volta nella storia di Cerveteri è stato approvato il bilancio di previsione del comune prima del 31/12.

Ciò permetterà di non entrare in esercizio provvisorio garantendo l’operatività immediata degli uffici, consentirà di avviare con rapidità le opere pubbliche e le manutenzioni. Quindi un risultato che sarà tangibile sin dai primi giorni del 2020.

Invariata la tariffa dei rifiuti: nonostante i considerevoli aumenti per il conferimento in discarica, grazie alle entrate derivanti dai materiali pregiati, gli aumenti sono compensati. Altro grande risultato.

Unica nota stonata i soliti interventi di un’opposizione sempre più inconsistente e alla deriva: ore di chiacchiere alla ricerca di introvabili errori. Salvo poi scoprire che i loro emendamenti (strumento con cui potrebbero riscrivere il bilancio) per la maggior parte non erano accoglibili perché bocciati dai revisori dei conti, e i 4 valutabili erano di questo tenore: spostamento di euro 10.000 dal capitolo cultura al capitolo sport per orsomando, de angelis, piergentili e belardinelli, 3 spostamenti di simile importo dalla cultura al sociale per garbarino, cifre ben poco influenti a fronte di un bilancio di 40 milioni di euro! Sembra ovvio che le tante critiche, nei fatti, non esistevano. E sebbene per ruolo non lo abbiano approvato, risulta chiaro che anche per loro fosse il miglior bilancio possibile per la città.

Avanti tutta dunque, con un saluto e un ringraziamento agli amici dimissionari Giuseppe Zito e Manuela Nasoni, e un bentornato all amico Paolo Maracci”.

Claudio Nucci consigliere comunale di maggioranza