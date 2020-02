Cerveteri, Multiservizi: gli interventi di febbraio - Terzo Binario News

La Multiservizi Caerite comunica che è online (http://bit.ly/3b9Azpt)

l’agenda del verde pubblico contenente gli interventi programmati per il

mese di Febbraio 2020. In questo mese gli operai della Multiservizi

saranno impegnati in 170 tagli erba, corrispondenti al 40% del totale

delle attività, che interesseranno le aiuole, i parchi, le aree cani ed

i giardini di tutto il territorio comunale. Le potature programmate a

Febbraio interesseranno le alberature di via Oriolo e Piazza Fagnani

(Cerenova), parco delle Rimembranze, scuola G. Cena e scuola Montessori

(Cerveteri). In totale, è prevista la potatura di 139 alberi.

Proseguiranno, come consuetudine gli interventi ordinari di pulizia e

manutenzione nei giardini delle scuole, nei parchi e nelle altre aree

verdi comunali. Si tratta di interventi che consistono principalmente

nella raccolta delle foglie e nello svuotamento dei cestini gettacarte.