Cerveteri: lunedì apertura anno accademico per Dimensione Danza - Terzo Binario News

Dopo una breve pausa estiva , la scuola coreutica cerite, lunedi 7 settembre apre ufficialmente

l’anno accademico 2020/21. Chiusa la stagione precedente con lo spettacolo “Distanti ma uniti”, andato in scena al Parco della Legnara il giorno 11 luglio, la Direttrice artistica Alessandra Ceripa , con i suoi collaboratori , ha immediatamente programmato la nuova stagione tersicorea con la massima decisione , in un momento, dove , nel mondo della danza, alle certezze della tradizione è necessaria la capacità di reinventare, di cercare e trovare nuove porte ed aprirle tutte.

La prima settimana di settembre e’ stata dedicata alle iscrizioni, tenendo presento che l’anno in corso vedrà necessariamente il contenimento degli iscritti , andando sicuramente verso il numero chiuso.

“ Sono felicissima – afferma la direttrice etrusca – la risposta è stata immediata e soddisfacente. Stiamo studiando ogni minimo particolare per riuscire ad accogliere tutti. Anche nella ripresa saremo la categoria più “punita” per la meravigliosa peculiarità della nostra arte, dove è necessario condividere anche il respiro e il sudore. Ma non ci arrendiamo, e non sarà un subdolo virus a fermarci. Lunedì partiranno tutti i nostri corsi, nel massimo rispetto delle Linee guida per attività sportiva e motorie dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io e tutto il mio staff siamo consapevoli di quello che è accaduto, di come ognuno di noi deve comportarsi e se necessario rivedere le modalità d’insegnamento. La danza non si ferma ”.

Pronti a partire, la Direttrice artistica, verrà affiancata nel lavoro dalle maestre Arianna Galassi, Silvia Mantovani, Valentina Venturini e dal maestro Stefano Capelli. Come negli anni precedenti prestigiosi insegnanti si alterneranno in stage di approfondimento.