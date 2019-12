Cerveteri, luci nuove accese in via Sergio Angelucci a Cerenova - Terzo Binario News

Nuova illuminazione pubblica in Via Sergio Angelucci a Cerenova.

Sono infatti terminati i lavori realizzati dalla Multiservizi Caerite per la sostituzione di 21 punti luce lungo l’arteria stradale principale della frazione balneare del Comune Caerite.

Si tratta di nuove lampade tutte a basso consumo, che scende dai precedenti 3500 watt agli attuali 1500 watt.

“Così come nei casi di Borgo San Martino e I Terzi, dove in questi giorni sono entrati in funzione 33 nuovi punti luce, si tratta di un lavoro realizzato interamente in proprio dalla Multiservizi Caerite finanziato da un contributo di 130mila euro del Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del Decreto Crescita – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – Via Sergio Angelucci è probabilmente l’arteria stradale della nostra Frazione Balneare maggiormente trafficata, dove insiste la principale zona commerciale e tantissime abitazioni. Con questo intervento da un lato aumentiamo la sicurezza di automobilisti e pedoni, con una strada illuminata in maniera forte e chiara, e dall’altro abbiamo anche un notevole risparmio nei consumi”.

Prosegue in questo modo l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte pubblica illuminazione. Proprio in questi giorni inoltre, è definitivamente entrato in funzione il quinto lotto di illuminazione a Campo di Mare. Per la prima volta, l’intera Frazione di Campo di Mare, dopo un lungo iter ed un costante impegno dell’Amministrazione comunale del Sindaco Pascucci, è dotata della pubblica illuminazione.