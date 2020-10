Cerveteri, lo sfogo di Belardinelli: "Zero euro per realizzare loculi cimiteriali" - Terzo Binario News

“Ritengo giusto informare i cittadini che in Aula questa maggioranza ha presentato un documento unico di programmazione che prevede zero euro per la realizzazione dei loculi cimiteriali per i prossimi tre anni”. Questo lo sfogo sui social di Anna Lisa Belardinelli, esponente del centrodestra locale, che ha attaccato la squadra di governo di Cerveteri.

“E a noi che abbiamo sollevato il problema ci è stato detto di vergognarci. Cari consiglieri di maggioranza – ha insistito – vi dovete vergognare voi di far parte di un’Amministrazione che, dopo il fallimento del progetto del cimitero a gestione privata, non ritiene una priorità risolvere il problema della carenza dei loculi”.