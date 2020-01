Cerveteri, le Ecozoofile FareAmbiente ringraziano per la raccolta alimentare i cani bisognosi - Terzo Binario News

Aiuti graditi quelli che stanno arrivando per gli animali con i padroni in difficoltà. Per questo le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri ringraziano chi sta effettuando le donazioni.

“GRAFFI & COCCOLE – Via fontana morella 58 A, Cerveteri

ANIMALMARKET -Largo Guido Rossa, n° 2, Cerveteri

ANIMALMARKET – Via dei Garofani N° 1 Ladispoli

BALU STORE, di Via Settevene Palo Nord 50, Ladispoli

per averci dato la possibilità, di esporre dei cesti raccolta, e alle persone generose di cuore che stanno donando, stiamo consegnando piccoli aiuti anche a privati cittadini, in difficoltà economica.

Ringraziamo anche la famiglia di Kira, una splendida Golden Retriever, che purtroppo ci ha lasciati poco tempo fa, i suoi oggetti donati sono stati molto apprezzati nel canile dove operano i nostri volontari”.