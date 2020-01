Cerveteri, le Ecozoofile di Fare Ambiente pronte alle adozioni certificate dei cagnetti sequestrati a settembre - Terzo Binario News

Il 26 settembre è stato operato nelle nostre campagne un sequestro di ben 28 cani detenuti in pessime condizioni, nella maggioranza privi di microchip.

In questo tempo abbiamo faticato non poco per far sì che gli stessi cani non venissero restituiti alla persona che è stata denunciata per maltrattamento ed altri reati. Obiettivo raggiunto!!

Ora, però, per non vanificare tutto il lavoro svolto da un numero complesso di persone, vi chiediamo di CONDIVIDERE il più possibile, per TROVARE ADOZIONE a queste splendide creature, prossimo obiettivo: “FUORI DALLE GABBIE E TUTTI IN UNA CASA“

Si trovano in canile a Roma nord e verranno ceduti microchippati, vaccinati e sterilizzati, con firma su modulo di affido e disponibilità ad incontro pre-adozione.

NO CACCIATORI, OVVIAMENTE.

PER ADOTTARLI CONTATTACI AI NUMERI: 3420896165 – 3478194098