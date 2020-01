Cerveteri, la Zotta sul Mattei: "Caldaia in blocco, situazione monitorata" - Terzo Binario News

“Sono costretta a tornare su un argomento già divulgato nelle precedenti settimane, per ribadire che ho dato disposizioni al Dipartimento Edilizia scolastica della Città metropolitana di prolungare l’accensione dei riscaldamenti anche durante le vacanza natalizie per il personale scolastico che lavora e per evitare il blocco delle caldaie alla ripresa delle lezioni.

All’interno dell’Istituto “E.Mattei” di Cerveteri, questa mattina, nonostante la Ditta incaricata abbia rilasciato un rapporto tecnico di intervento, certificando le temperature ottimali, abbiamo riscontrato un blocco del bruciatore della caldaia che ha ritardato la partenza dei riscaldamenti. Si è data disposizione che per i prossimi giorni, tutte le mattine, un tecnico della ditta di manutenzione si recherà a scuola per verificare se tutto sia funzionante.

Le misure adottate da Città metropolitana per gli oltre 350 istituti scolastici che gestiamo sono state coordinate e monitorate anche nei giorni festivi. Debbo sinceramente ringraziare gli uffici, i tecnici e le ditte che sono stati a disposizione e i tanti Dirigenti Scolastici che hanno manifestato a me personalmente e agli uffici la bontà del provvedimento che non ha interrotto il riscaldamento nelle scuole di nostra competenza anche nei giorni di vacanza.

Continueremo a controllare e rispondere ad eventuali criticità, con cura e celerità”.

Lo dichiara il Vice Sindaco e Delegata alle politiche scolastiche di Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta.