Cerveteri, la Pittoritto a Pascucci: "Il caso Zito dimostra che devi dimetterti" - Terzo Binario News

“Dichiarazioni del Sindaco Pascucci: dimissioni del vice Sindaco Zito sono state accelerate dalla fantomatica inchiesta da un quotidiano locale. Caro Sindaco, Zito si è dimesso perché non si ritrova con la sua maggioranza!

Caro Pascucci lei è stato eletto alla sua prima legislatura perché ha gridato alla cittadinanza onestà, montando una corruzione verso alcuni imprenditori e politici quasi tutti prosciolti. Ha fatto come i 5 stelle Onestà – Onestà ed è diventato Sindaco passando anche sul corpo di suo zio, In questi anni che ha governato Cerveteri ha fatto morire una città. ( deserta) visto che c’è un’ inchiesta su alcuni suoi assessori si dimetta se è veramente Onesto!. Se non farà tutti i cittadini devono Sapere che anche lei è complice.

Candida Pittoritto Civiltà Italiana