Cerveteri, la figlia dell'uomo caduto mentre potava rassicura: "Papà sta bene" - Terzo Binario News

Dalila Pica, figlia di Sergio Pica, l’uomo caduto stamani mentre stava potando un ulivo, rassicura tutti circa le condizioni fisiche del padre dopo il trasporto al Gemelli.

“Volevo tranquillizzare tutti, papà sta bene ringraziando Dio nonostante la brutta caduta non dovrà affrontare nessun intervento e soprattutto non è assolutamente in gravi condizioni. Ha riportato delle piccole fratture alle vertebre e necessita di assoluto riposo, ma sta bene e non corre nessun pericolo! Vi ringrazio tutti per esservi preoccupati e per il supporto”

Dalila Pica