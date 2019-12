Cerveteri, la Dimensione Danza 2000 a palazzo Ruspoli - Terzo Binario News

Un’atmosfera unica , storica ,culturale che solo un palazzo del cinquecento, con i suoi meravigliosi affreschi, i suoi straordinari capitelli , arricchita da una stage di danza di assoluto valore , dove maestri straordinari si sono alternati nelle varie discipline coreutiche , seguite con attenzione e passione dai sovraffollati gruppi della scuola cerite Dimensione danza 2000.

In una magia straordinaria, mentre i genitori visitavano ammirati la straordinaria bellezza di questo storico edificio, nel Salone delle Feste, gli stagisti eseguivano coreografie prima con la grintosa e straordinaria Paola Tricelli, con il suo innovativo modern contaminazioni, a seguire con la deliziosa e bellissima Nancy Berti che affascinava tutta la platea con il suo latino americano. Chiudevano la lunga serata, lezioni di Hip Hop con la giovane coppia Kevin e Mattew e soprattutto con il vate nazionale della disciplina Daniele Baldi . Ma già nella mattinata il Palazzo era stato teatro di lezioni di Yoga con la maestra Eleonora Sargenti e il Pilates con Alessandra Ceripa, che così commenta: “ Una straordinaria esperienza che sicuramente avrà un seguito. Quello che oggi è avvenuto è in perfetta sintonia con il mio pensiero e soprattutto quello che chiedo da anni alle mie allieve e allievi. Un approccio a questa straordinaria arte che è la danza , con la consapevolezza che essa è sempre un momento di assoluto valore culturale, dove ai tanti benefici fisici si deve aggiungere la ricerca per la crescita interiore , avvicinandosi a mondi dove la danza trova il suo alveo naturale. Grazie ai prestigiosi maestri che sono intervenuti e grazie ai miei allievi, alle mie allieve che come sempre hanno pienamente risposto. Oggi usciamo tutti da questa esperienza arricchiti e soddisfatti per questo abbraccio di bellezza con un edificio che racconta tanta storia della nostra città”. Pienamente soddisfatto anche il Presidente dell’associazione Vincenzo Ceripa che aggiunge: ringrazio tutti gli intervenuti, maestri, stagisti, genitori , Fabio Nori per la presenza di Canale 10, ed in particolare la Principessa Maria Pia Ruspoli, non solo per la concessione del Palazzo, ma per aver seguito con interesse , attraverso l’infaticabile Ugo Ricci lo svolgersi dello stage”.