Cerveteri, la Camassa ci prova: "Acquisiamo la Asv". Dal Granarone cauto ottimismo - Terzo Binario News

Al Granarone è arrivata la lettera ufficiale di Asv in cui dichiara l’uscita dall’Ati per la gestione dei rifiuti di Cerveteri e contestualmente la cessione quote alla Camassa. Quest’ultima si è detta in grado di sostenere da sola il servizio e nel subentrare assorbirebbe mezzi e dipendenti.

Al momento è l’unico atto formale arrivato al Comune, che ha dato pochissimi giorni per presentare un piano. “Ad essere sinceri – commenta l’assessore Elena Gubetti – problemi e contestazioni hanno riguardato sempre Asv e mai la Camassa”.

I tempi restano strettissimi perché servono i documenti di recesso del cda di Asv, gli attestati di garanzia della Camassa e lo scioglimento dell’arti certificata dal notaio. Il tuto poi passerà al vaglio degli avvocati ceriti.

Tuttavia qualche assaggio di passaggio di consegne c’è già stato visto che la Camassa ha fatto uscire una spazzatrice per conto di Asv.