Cerveteri, il programma di gennaio della Multiservizi Caerite per il verde - Terzo Binario News

La Multiservizi Caerite comunica che è online (http://bit.ly/2QJ8nAD) l’agenda del verde pubblico contenente gli interventi programmati per il mese di Gennaio 2020.

Il primo mese del nuovo anno vedrà gli operai della Multiservizi impegnati in 90 tagli erba che interesseranno le aiuole, i parchi, le aree cani ed i giardini di tutto il territorio comunale. Le prime potature di inizio anno interesseranno 35 ulivi del Granarone e dell’area verde di via Pelagalli a Cerveteri. Si procederà poi con le alberature di viale Fregene e di via Volsci a Cerenova, per un totale di 84 interventi di potatura. Nelle scorse settimana è stato pubblicato anche il calendario completo delle potature di Gennaio e Febbraio 2020. Proseguiranno, come consuetudine gli interventi ordinari di pulizia e manutenzione nei giardini delle scuole, nei parchi e nelle altre aree verdi comunali. Si tratta di interventi che consistono principalmente nella raccolta delle foglie e nello svuotamento dei cestini gettacarte. Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.