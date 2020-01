Cerveteri, il professor Michele Castiello racconta Monica Vitti - Terzo Binario News

La filmografia, la vita e la carriera di una delle più grandi interpreti del cinema italiano raccontate dal Professor Michele Castiello, critico e storico del Cinema, Docente UPTER.

Prenderà il via sabato 11 gennaio alle ore 16:30 nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri con la proiezione del film “Polvere di Stelle” la rassegna cinematografica dedicata a Monica Vitti, considerata tra le più importanti attrici del cinema italiano del dopoguerra, e l’unica donna che poteva competere alla pari dei quattro grandi “colonnelli” della Commedia all’italiana (1955/1975); lei a buon diritto può considerarsi il “quinto colonnello” di questo manipolo che ha segnato un’epoca importante del nostro cinema dopo la grande stagione neorealistica.

Giovedì 9 gennaio, sempre alle ore 16:30, sempre a Sala Ruspoli, la Conferenza Stampa di presentazione della rassegna, aperta a tutta la cittadinanza.

“La rassegna del Professor Castiello è sinonimo di qualità e cultura – ha dichiarato l’Assessora Federica Battafarano – quando lo scorso anno abbiamo proposto un primo ciclo di film su Pier Paolo Pasolini, il Professor Castiello, che ha già in mente di proporre per l’anno prossimo la seconda parte del ciclo, ha saputo portare a termine un progetto culturale davvero importante, e alla presenza di un pubblico sempre più numeroso ed interessato, manifestando con rigore la sua preparazione, competenza, passione e amore per il cinema. La rassegna, infatti, non è una semplice proiezione del film, ma un’analisi dell’opera: specifico filmico e approccio estetico, scenografia, montaggio e costumi sino all’utilizzo del metodo interdisciplinare, come struttura del linguaggio, sceneggiatura, aspetti musicali e pittorici dell’opera con riferimento anche ai personaggi che hanno segnato un’epoca nel mondo del cinema, anche avvalendosi della presenza di ospiti di prestigio del giornalismo e della cinematografia.

Tanti i titoli in programma della rassegna sono presenti i film più belli e significativi di una straordinaria artista qual è Monica Vitti, che in tanti anni di carriera ha lavorato con mostri sacri del cinema come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi , e che può vantare nel suo palmares cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), tre Nastri d’Argento, dodici Globi d’oro (di cui due alla carriera), un Ciak d’oro alla carriera, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento alla Berlinale, una Concha de Plata al Festival di San Sebastián e una candidatura al premio BAFTA.

Parteciperà alla conferenza, oltre al Professor Castiello, la sceneggiatrice, story editor, scrittrice Cristina Borsatti, docente presso l’Accademia Griffith di Roma, che offrirà preziosi spunti e contributi inediti sulla carriera di questa grande attrice italiana famosa nel mondo.