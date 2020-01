Cerveteri, il consigliere Nucci: "L'opposizione mette manifesti, noi agiamo" - Terzo Binario News

“In questi giorni ho letto vari articoli sul giornale in riferimento al bilancio di previsione appena approvato. Con espliciti riferimenti a me. Forse non sono stato chiaro, cercherò di esserlo ora.

Cosa distingue un consigliere comunale da un cittadino? Alcuni poteri di intervento sugli atti amministrativi. Nell ultimo consiglio comunale il mio atto, mio come di tutta la maggioranza, è un bilancio lungo, complesso, da 40 milioni di euro. Sottoposto a pareri di tecnici e dei revisori dei conti, tutti favorevoli. Il consigliere comunale puo emendare il bilancio quante volte vuole, fino a stravolgerlo, se lo ritiene sbagliato. Per una nutrita parte dell opposizione, quella che posta locandine simpatiche, la risposta è stata 1 emendamento di due righe volto a spostare 10.000 euro dalla cultura allo sport. Questo è stato il loro esercizio del ruolo di consigliere comunale di opposizione. Il resto sono chiacchiere, cosa che un cittadino non ha necessità del consigliere per fare. Dunque ripeto, nella speranza di essere stato stavolta chiaro, che chi poteva modificare non ha provato a modificare con gli strumenti concessi dagli elettori, chi poteva ha preferito chiacchierare inutilmente, o per incapacità, o perché ormai alla deriva. E oggi costoro di che si lamentano? Che da qualche parte mancano soldi? Dove erano i loro atti quando potevano produrli? Chi sostiene che l opposizione stia facendo un gran lavoro rifletta sull accaduto. La città può però stare tranquilla : ci sono consiglieri e amministratori che il loro dovere lo sanno fare e bene. Ecco un esempio : la tari. TARI 2020: 6.890.223. Invariata nonostante gli aumenti di conferimento quali: ORGANICO da 145€/ton a 170€/ton; RESIDUO SECCO da 154€/ton a 167€/ton;INGOMBRANTI da130€/ton a 220€/ton. Ciò grazie alle entrate derivanti da: PLASTICA 316.000€, CARTA 72.000€. Abbiamo restituito ai cittadini i soldi provenienti dalla vendita degli imballaggi correttamente conferiti mettendo in pratica quel sistema virtuoso a cui tutte le buone amministrazione devono ambire”.

Claudio nucci, consigliere comunale di maggioranza