Cerveteri, il CdZ Valcanneto sulle Poste: "Riaprano subito, altrimenti si profila l'interruzione di pubblico servizio" - Terzo Binario News

“A seguito della rapina avvenuta nella notte del 15 gennaio 2020 ai danni dell’Ufficio Postale sito nella frazione di Valcanneto, dopo oltre 3 mesi dall’evento, il servizio non è stato ancora ripristinato.

L’amministrazione Postale, valutati i danni e i lavori di ristrutturazione da eseguire, inizialmente indicava come data di riapertura la fine di febbraio, successivamente prorogata a marzo, ed ora per la fine aprile. Si fa presente che la chiusura così prolungata dell’Ufficio PT, reca enormi disagi e difficoltà ai tanti utenti del territorio. Di tale distaccamento, infatti ne usufruiscono residenti sia della frazione di Valcanneto, ma anche di Borgo San Martino, Ceri e i Terzi, (frazioni appartenenti tutte al comune di Cerveteri), che attualmente sono costretti a utilizzare l’ufficio postale sito a Ladispoli, ove è stata provvisoriamente attribuita la competenza afferente alla sede chiusa di Valcanneto. Nell’attuale situazione emergenziale che impone stringenti vincoli per gli spostamenti, consentiti solo nei casi di necessità e urgenza espressamente stabiliti, e con le disposizioni normative che vietano categoricamente la possibilità di circolazione al di fuori del proprio Comune di residenza, risulta impossibile, se non in violazione di tali norme, usufruire della suddetta sede, rendendo ancora più grave il disagio.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto del tempo già trascorso, si richiede di sollecitare ogni operazione e attività necessaria al fine di consentire la riapertura in tempi brevissimi dell’Ufficio Postale sito nella Frazione di Valcanneto – Cerveteri, ripristinando ogni servizio ad esso precedentemente attribuito. Inoltre il CdZ in questa iniziativa che interessa gran parte dei cittadini delle frazioni di ceriti, si aspetta di avere a fianco l’Amministrazione comunale.

La presente nota vale anche come diffida per eventuali successive azioni legali e/o presentazione di esposti contro l’amministrazione di competenza, per interruzione di pubblico servizio.”

IL PRESIDENTE Antonella Temperini