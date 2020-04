Cerveteri, il Cdz Valcanneto attacca Pascucci: "Non siamo tutti zozzoni" - Terzo Binario News

ll Comitato di Zona di Valcanneto passa al contrattacco nei confronti del sindaco Alessio Pascucci dopo l’episodio di cui sono rinvenuti sacchi di spazzatura abbandonati pe rle vie del quartiere.

“Gentile sindaco Pascucci, le scrivo in qualità di presidente del CdZ di Valcanneto. In primis le rinnovo gli Auguri Pasquali e i complimenti per il lavoro svolto in questo periodo cosi delicato.

Questa mia lettera ha però un tono amaro, nel video del “38° giorno di cronache di resistenza* ha definito l’atteggiamento degli abitanti di Valcanneto come “vergognoso*, in seguito al deprecabile episodio dell’abbandono degli sfalci in via Vivaldi.

Trovo questo suo giudizio ingiusto ed offensivo, perché se alcuni sono incivili ed egoisti, questo non è sicuramente addebitabile alla maggioranza che ama e rispetta il proprio comprensorio.

Il Comitato esecutivo, tutti i soci del CdZ. cosi come molti concittadini hanno da subito criticato quanto avvenuto. Mi permetta, però, una mia considerazione. La scelta del comune di convertire lo stazionamento del compattatore, in raccolta porta a porta, per evitare assembramenti, doveva essere comunicata in modo più chiaro ed idoneo, magari con cartelli posizionati in loco; in più un controllo diretto, magari delle guardie zoofile, sabato mattina, avrebbe evitato o quantomeno contenuto quello scempio.

Il CdZ da sempre propositivo, ha però a cuore il bene di tutti i soci, ma anche di tutta la cittadinanza. Lei sa bene quanti interventi mirati sono stati portati a termine dal CdZ su tutto il territorio, in particolare nel bosco, nel Parco giochi e su tutta Valcaneto per la Metanizzazione.

Molti cittadini si sono giustamente risentiti di questo suo appellativo, perché, lo ripeto con determinazione, l’atteggiamento sbagliato di pochi maleducati non può e non deve ricadere su tutta la collettività.

Le ricordo, che la scelta del compattatore è una risorsa per Valcanneto. fortemente voluta dal CdZ. Le chiedo e mi auguro che il servizio, venga ripristinato quanto prima, anche in vista della prossima bella stagione.

Al momento la cosa indispensabile e urgente prima che Via Vivaldi diventi una discarica è di togliere tutti i sacchi accumulati. Preghiamo quindi di provvedere in merito attivando la CAMASSA o chi per lei a fornire questo servizio.

Ringraziando per l’attenzione e i provvedimenti che vorrete prenderete. Porgo Cordiali

Saluti”.

La presidente Antonella Temperini