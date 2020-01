Cerveteri, igiene urbana: domani assemblea sindacale del personale. Ritiro rifiuti porta a porta non garantito - Terzo Binario News

La riunione è convocata per le ore 10:30

Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri rende noto che a seguito della convocazione di un’Assemblea Sindacale del personale dell’ATI del Servizio di Igiene Urbana per la giornata di domani, martedì 14 gennaio dalle ore 10:30 alle ore 12:30 non è garantito per tutte le utenze il regolare servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti.

Pertanto tutte quelle utenze che non vedranno ritirato il proprio mastello, sono invitate a ritirare in casa il contenitore ed esporlo nuovamente alla prima giornata utile prevista dal calendario.

L’Assemblea Sindacale è un diritto inalienabile del lavoratore, pertanto l’Amministrazione comunale è esente da ogni responsabilità per ogni eventuale disservizio.