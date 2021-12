Cerveteri ha ospitato il convegno per la Giornata internazionale del Volontariato - Terzo Binario News

A Cerveteri, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato del 6 dicembre, la Sala Ruspoli ha ospitato il convegno “Rete di Associazioni: strumento di partecipazione dei cittadini (al governo delle città)”, organizzato da Avo Ladispoli e Scuolambiente con il sostegno del CSV Lazio.

Ha aperto l’incontro Maria Beatrice Cantieri, presidente di Scuolambiente, che citando il Presidente Mattarella, ha ricordato come “il volontariato sia una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà…riduce i divari sociali, promuove l’accoglienza e la sostenibilità…”. “Questo tipo di incontri – ha evidenziato – sono solo un passo verso la realizzazione di una rete di comunicazione fra le associazioni, sempre più necessaria in una società in cui le richieste di intervento sono sempre più pressanti”.

Poi ha preso la parola Mario De Luca del CSV che ha auspicato un nuovo percorso delle associazioni di volontariato con un coinvolgimento attivo degli Enti pubblici in una rete che impegni tutti in un sistema di collaborazione che combatta l’arretratezza culturale su quelle che sono le reali funzioni del Terzo Settore, che sempre più deve diventare protagonista di un processo che porti al raggiungimento del bene comune e della sostenibilità socio-ambientale. De Luca ha comunicato che è stata accolta la richiesta delle associazioni della “Cittadella della Solidarietà” per ottenere presenza e consulenza da parte del CSV a tutte le associazioni di Ladispoli e Cerveteri. La “Cittadella” mette a disposizione una stanza nella propria sede di Ladispoli in via Genova 11/F.

Negli interventi successivi (AVO Ladispoli, Scuolambiente, AUSER Civitavecchia, Federavo, AVO Cerveteri, Gruppo Comunale di protezione civile Cerveteri, Croce Rossa Italiana, Libera, Centro Solidarietà Cerveteri, Protezione Civile La Fenice Ladispoli, Agesci Cerveteri 1, Nuove Frontiere, Nuova Acropoli, Bambini nel deserto, Caere 2020, Banco alimentare) tutti hanno messo in evidenza alcuni punti principali: la necessità di allargare la rete di comunicazione fra le associazioni, sia per migliorare la collaborazione nelle varie fasi di intervento che nella elaborazione di progetti e di richieste mirate agli Enti pubblici; la necessità di diffondere la conoscenza del proprio operato per consolidare una coscienza solidale nei cittadini; la necessità di promuovere la formazione a tutti i livelli fornendo basi conoscitive fondamentali in tutti i settori per diventare cittadini consapevoli e partecipi; la necessità di normative chiare che consentano di progettare con metodo senza disperdere energie e risorse. Si à anche evidenziato come sarebbe giusto ed opportuno che nel nostro territorio fosse realizzata una “casa delle associazioni”, esigenza evidenziata da molte associazioni intervenute.

A chiudere l’incontro Federica Battafarano, assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri, la quale ha evidenziato la significativa presenza al convegno delle numerose associazioni del territorio a testimonianza di una capacità di intervento in tanti settori della vita pubblica: socio-sanitario, solidarietà e inclusione, ambiente, cultura ed educazione. Il suo auspicio finale è stato quello di “un sempre maggiore sviluppo delle associazioni che possono diventare protagoniste in un processo di collaborazione e sostegno anche per gli Enti locali”.