Cerveteri fra i Borghi delle Meraviglie alla Bit di Milano - Terzo Binario News

Il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato alla Bit, la borsa internazionale del turismo in corso fino all’11 febbraio a fieramilanocity, Lazio Green, stand realizzato rispettando l’ambiente e i principi di sostenibilità.

Durante i tre giorni della Rassegna vi si svolgerà un fitto programma di eventi in quattro aree tematiche: Lazio Outdoor: natura, sport e benessere; Turismo Culturale; Innovazione e hi-tech per la promozione turistica; Eventi primavera estate 2020 nel Lazio delle Meraviglie, con alcuni momenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del Lazio. Si è cominciato con «I borghi delle meraviglie: Civita di Bagnoregio, Cerveteri e Arpino: candidature di qualità». «Quest’anno – ha detto l’assessora al turismo Giovanna Pugliese – abbiamo deciso di puntare sul binomio turismo-cultura, scommettendo sulle ricchezze che solo il Lazio può offrire al mondo». Infatti la Regione ha candidato Civita di Bagnoregio a Patrimonio Unesco e Cerveteri e Arpino a «Capitale della Cultura 2021». «Non esiste nel pianeta terra un’area geografica che contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici, ambientali, monumentali, storici come l’area dalla Regione Lazio – ha detto Zingaretti -, grazie a Roma, ma anche grazie al fatto che intorno alla capitale sono disseminati una quantità tra abbazie, borghi, paesi, mete archeologiche. Per tutto questo non abbiamo merito, se non la colpa a volte di non valorizzare sino in fondo questa eredità. Per questo la valorizzazione del turismo e del benessere è uno dei pilastri del modello di vita che noi dobbiamo rilanciare». Il turismo nel Lazio conta 75.000 imprese pari al 12% del totale regionale con 380.000 lavoratori attivi.