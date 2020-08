‘Cerveteri Film Festival’, rassegna alla Banditaccia dal 20 al 23 agosto - Terzo Binario News

Torna l’appuntamento con le opere realizzate in pellicola. Soddisfatto il sindaco Pascucci: “Un programma ricco di grandi ospiti e grandi proiezioni”

Arriva il ‘Cerveteri Film Festival’, con una rassegna nella Necropoli della Banditaccia dal 20 al 23 agosto prossimi, con ingresso gratuito. “Dopo il consenso delle precedenti edizioni – commenta il sindaco caerite Alessio Pascucci – apprezzate per qualità, per scelta delle pellicole, per l’organizzazione e per i suoi contenuti, è emozionante poter proporre una nuova edizione del ‘Cerveteri Film Festival’, la rassegna dedicata al Cinema in pellicola”. L’appuntamento è stato organizzato dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Cerveteri guidato da Federica Battafarano e con la direzione artistica di Boris Sollazzo.

“Il primo anno – continua il primo cittadino – la realizzammo nella cornice unica al mondo della Necropoli Etrusca della Banditaccia, poi ci spostammo al Palazzo del Granarone e al Cinema Moderno. Quest’anno, torniamo nel luogo dove è nata la magia del Film Festival, all’interno del sito Unesco della Banditaccia. Come tradizione, un programma ricco di grandi ospiti e grandi film. Per questa nuova edizione del Cerveteri Film Festival, tutto è pronto”. L’esordio del ‘Cerveteri Film Festival’ è in programma per giovedì 20 agosto a partire dalle ore 20,30. Primo ospite, sarà il regista Vincenzo Marra, che anticiperà la proiezione del film del 2019 ‘La Volta Buona’, con Francesco Montanari, Gioia Spaziani, Massimo Ghini, Massimo Wertmüller e Max Tortora.

“In un anno in cui il dramma della pandemia ha condizionato le vite di ognuno, paralizzando il mondo del cinema, portando alla chiusura a tempo indeterminato di tantissime sale cinematografiche, proponiamo nuovamente questa manifestazione che ci fa rivivere la magia del cinematografo – dice l’assessora Battafarano – tra nuovi film, o comunque usciti di recente nelle sale cinematografiche, e colossi della cinematografia mondiale, vivremo quattro giorni di emozioni, in compagnia di registi, attori e grandi esperti del cinema, all’interno della straordinaria location della Necropoli della Banditaccia”.

Chiuderà la prima serata di proiezioni, ‘Fuga per la Vittoria’, film del 1981 diretto da John Huston liberamente ispirato alla partita della morte tenutasi a Kiev il 9 agosto 1942 tra una mista di calciatori di Dynamo e Lokomotiv e una squadra composta da ufficiali dell’aviazione tedesca Luftwaffe. Il programma del ‘Cerveteri Film Festival’ prosegue venerdì 21 agosto. Alle 20,30 un doppio incontro con il regista Toni D’Angelo e il produttore Stefano Curti. Seguirà la proiezione in anteprima di alcune sequenze del film ‘Calibro 9’, l’attesissimo sequel del cult movie ‘Milano Calibro 9’ del 1972, che il ‘Cerveteri Film Festival’ omaggerà proiettandolo a partire dalle ore 21,40.

Sabato 22 agosto un grande protagonista del cinema: Stefano Fresi. Il compositore e attore romano interverrà alle ore 20,30 insieme a Vitaliano Trevisan. Nell’occasione, verrà consegnato anche il Premio Luca Svizzeretto 2020, il riconoscimento istituito in ricordo di un uomo che ha usato i mezzi di comunicazione più moderni per coltivare la memoria, mostrando gratuitamente grandi classici del cinema sul suo sito.

A seguire, doppio film in programmazione: prima, ‘Il Grande Passo’ e a seguire, in occasione del Cinquantenario dalla missione e a 25 anni dall’uscita del cult movie con Tom Hanks, ‘Apollo 13’, per la regia di Ron Howard. Domenica 23 agosto grande chiusura. Alle ore 20,30 incontro con Francesco Crispino, studioso, documentarista e docente di linguaggio audiovisivo, e figlio del regista Armando Crispino e a seguire proiezione dello storico film girato tra Cerveteri, Spoleto, Tarquinia, Frascati e Montefiascone ‘L’Etrusco uccide ancora’. Il Cerveteri Film Festival è sostenuto dal Mibac, Regione Lazio e Comune di Cerveteri, con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca di Bologna, la Direzione Generale Cinema e Artemide Guide. L’ingresso alle proiezioni è gratuito. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0699552637 e 3534107535.