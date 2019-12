Cerveteri festeggia Capodanno con Street Clerks e Cristina D'Avena - Terzo Binario News

“Una novità assoluta. Per la prima volta nella storia Cerveteri darà il benvenuto al nuovo anno con due eventi straordinari in Piazza. Il 31 Dicembre, a scandire i minuti che ci separano dal nuovo Anno sarà una band giovane, divenuta famosa dopo la sua partecipazione al talent show X FACTOR. Eclettici, travolgenti, simpatici: gli Street Clerks. Il 1 Gennaio invece, torna la voce dei cartoni animati: accompagnata dalla Gem Boy, a salire sul palco sarà Cristina D’Avena. Due grandi serate in Piazza Aldo Moro, rigorosamente ad ingresso gratuito. Un modo straordinario per stare a Cerveteri, salutare l’anno vecchio ed accogliere il 2020”.

A darne l’annuncio è Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, che svela dunque l’attesissima sorpresa sulla quale da tempo stava lavorando l’Amministrazione comunale in occasione della rassegna del Natale Caerite.

“Avevamo annunciato che ci sarebbero state due grandi novità nel periodo natalizio e finalmente possiamo ufficializzarle – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – dopo aver vissuto una stagione estiva straordinaria, davvero senza precedenti a Cerveteri, volevamo concludere l’anno nel migliore dei modi. Concluderlo bene ed iniziare quello nuovo ancora meglio. Gli Street Clerks, sono un gruppo giovane, l’ideale per l’ultima notte dell’anno. Aspetteremo la mezzanotte con loro, per poi brindare insieme al nuovo anno e scatenarci poi con il DJ Set fino a notte fonda. Cristina D’Avena invece, si esibirà in un concerto integrale, accompagnata dalla sua band, e ci farà cantare e ballare sulle musiche dei cartoni animati più belli e amati da grandi e piccoli. Non era mai stato organizzato prima un Capodanno in piazza. Si tratta di un esperimento, ma che spero possa diventare sin da subito un appuntamento che si ripeterà anche negli anni successivi”.

Per il 31 dicembre l’appuntamento è a partire dalle ore 22:30. Il concerto di Cristina D’Avena del 1 Gennaio invece, avrà inizio alle ore 21:00.