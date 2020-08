Cerveteri entra nel Contratto di Fiume Arrone - Terzo Binario News

Cerveteri è il primo Comune del territorio a partecipare al progetto “Il Contratto di Fiume Arrone”, iniziativa di sensibilizzazione alla tutela delle acque, del paesaggio e delle attività a loro annesse.

Un progetto che vede coinvolti Enti Locali, Istituzioni e cittadini (si spera in molti!) e che interessa il complesso di reti fluviali dei Comuni di Cerveteri e Fiumicino, a esclusione del fiume Tevere.

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI (E DEI GIOVANI) È FONDAMENTALE: In programma per il mese di settembre appuntamenti pubblici di sensibilizzazione e partecipazione sul tema.

COME FAR PARTE DEL PROGETTO: “RENDITI UTILE”

Segnalazioni o proposte possono essere effettuate nella sezione “renditi utile” del sito www.contrattodifiumearone.it, dove troverai la modulistica completa e tante informazioni.

Partecipa attivamente anche compilando il questionario PLASTIC ON THE BEACH che trovi nei link:

https://rb.gy/eh17b4 – https://rb.gy/t6svve

STIMOLIAMO E SENSIBILIZZIAMO TUTTE LE GENERAZIONI, SOPRATTUTTO QUELLE FUTURE.‼️

Una maggiore consapevolezza ecologico-territoriale per il nostro pianeta!

Per rendere efficace questo progetto sono nati vari Tavoli di lavoro; Tavolo Fiumi, Tavolo di Vini, Tavolo Agroalimentare, Tavolo Costa, Tavolo Amarcord e Tavolo Dell’Acqua. Questi rappresentano un’occasione di sviluppo e sperimentazione per elaborare strategie utili per creare scenari sostenibili.

Alessio Pascucci