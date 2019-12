Cerveteri, domani a palazzo Ruspoli arriva Etruria in Danza - Terzo Binario News

Venerdì 20 dicembre, il “Salone delle feste”del cinquecentesco Palazzo Principi Ruspoli di Cerveteri, uno degli edifici storici più belli e importanti d’Italia, sarà teatro dello stage “Etruria in danza”, che vedrà protagonisti allievi ed allieve della scuola etrusca .

Situato nel cuore della cittadina di Cerveteri, nella meravigliosa Piazza Santa Maria, di fronte al Museo Etrusco, lo stage vedrà l’avvicendamento di eccellenti maestri della disciplina coreutica come Daniele Baldi, Paola Tricerri, Nancy Berti, Kevin e Mattew. “ Con lo stage diamo il via ad una serie di manifestazioni, organizzate al fine di celebrare nel migliore dei modi, il ventennale della fondazione della nostra scuola “ – afferma, con evidente soddisfazione, la direttrice artistica della scuola etrusca e organizzatrice dell’evento-. “Un incontro tra danza , storia, cultura, arte. Queste mura ,testimoni silenziose di centinaia di anni con le stanze che custodiscono affreschi del Rossi (allievo di Benvenuto Cellini) e adornate da meravigliosi bassorilievi , nel Salone delle Feste, che si estende per più di 200 metri quadrati , l’arte tersicorea con la sua straordinaria bellezza, diventerà magia per affermare, come chiaramente acclarato, come la danza sia espressione istintiva e comunicativa, nata con la nascita dell’uomo per manifestare gioia, paura o altri stati d’animo. La scelta della location , coerentemente con il nostro intendimento di dare vita ad eventi prestigiosi ,per esaltare la nostra storia ventennale è caduta a proposito in questo meraviglioso palazzo delle nostra città dove hanno soggiornato personaggi famosi come Papa Innocenzo VIII, lo scrittore inglese David Herbert Lawrence, il musicista Georg Friedrich Händel, che compose proprio in questo luogo la celebre cantata “Diana Cacciatrice”, Re Gustavo di Svezia, e recentemente la Principessa Margaret d’Inghilterra. Inoltre lo stage consentirà sia ai partecipanti che ai genitori la possibilità di visitare il palazzo, e vi posso assicurare che è una oppurtunità di rara bellezza ”.