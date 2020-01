Cerveteri, Divino in Vino dal 3 febbraio: incontri enologici al Circolo Valcanneto - Terzo Binario News

Corso base di avvicinamento al mondo della Viticoltura e dell’Enologia, coordinato dal Dr. Agr. Giovan Battista Montini, che si terrà al Circolo a partire dal 3 febbraio 2020.

Per frequentare il corso non sono richieste conoscenze di partenza, il programma rigoroso e completo lo rende utile e interessante tanto ai principianti quanto a tutti coloro già in possesso di una buona base enologica e degustativa. Il costo complessivo è di 150 euro ed il ricco pacchetto comprende otto lezioni in sede tenute da noti professionisti del settore (con una parte dedicata alla teoria e una alla degustazione dei vini in esame) e tre uscite guidate alla scoperta di tre importanti cantine del nostro territorio regionale e del loro progetto Enologico. Per qualunque curiosità o per avere maggiori informazioni sulle modalità di pagamento e di fruizione del corso, potete chiamare i numeri 335 526 1696 / 335 678 5571. Per adesso ecco a seguire il programma completo del corso, così che possiate rendervi conto del livello…

Programma del Corso :



1° incontro – Principi base di enologia. (Dr. Agr. Giovan Battista Montini)

2° incontro – Principi base di enologia. (Dr. Agr. Giovan Battista Montini)

3° incontro – Principi base di Viticoltura: coltivazione e difesa della vite. (Dr. Agr. Tommaso Lopes)

4° incontro – Usciamo dalla porta di casa e…andiamo in cantina! Visita in cantina presso l’Azienda Agricola Valle del Canneto con degustazione dei prodotti

5° incontro – Vitigni internazionali nel Lazio in campo ed in cantina. Degustazione guidata. (Dr. Agr. Silvio Pulcinelli)

6° incontro – Cerveteri e il suo terroir. Degustazione guidata. (Enol. Arianna Colaiocco)

7° incontro – Cesanese e non solo. Degustazione guidata. (Enol. Angelo Giovannini)

8° incontro – Conosciamo il Bellone. Degustazione guidata. (Enol. Alessandro Marotta)

9° incontro – Il Frascati interpretato da un Veneto. Degustazione guidata. (Enol. Carlo Roveda)

10° incontro – Vitigni internazionali nel Lazio in campo ed in cantina. Degustazione guidata. (Enol. Lorenzo Costantini e Enol. Cristiano Ponzo)

11° incontro – Il fascino delle bollicine: approccio al mondo degli sparkling wines. Degustazione guidata. (Enolo. Roberto Mazzer ed Enol. Pierpaolo Pirone)