Cerveteri, deve subire un intervento e affida i cani a una parente - Terzo Binario News

La storia raccontata dalle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente, che hanno effettuato il trasporto

“Non preoccupatevi piccoli, papà torna presto…”

Queste sono le parole che hanno colpito nel profondo i nostri agenti durante questo servizio.

Le parole di un “papà” disperato che si deve separare dai sui piccoli a quattro zampe per colpa di un infido male, per colpa di una malattia che l’ha costretto al ricovero che lo porterà a subire un complesso intervento e ad un faticoso recupero post operatorio .

Ma il dolore più grande i nostri agenti lo hanno visto nei suoi occhi nel momento in cui ha affidato loro i suoi due cucciolotti, senza sapere quando li potrà rivedere, affinché li portassero a una sua parente che se ne prendesse cura in sua assenza.

Il servizio è stato svolto, e ora i pelosetti sono in buone mani in attesa di ricongiungersi con il loro “papà”.

Tutto il nostro Nucleo di Guardie adesso non può far altro che destinare i suoi migliori auguri alla persona che ha chiesto il nostro aiuto, non aspettando altro che di poter rivedere ancora insieme questa piccola famiglia riunita.

Ogni intervento è diverso, alcuni lasciano un segno, altri scavano un solco nel cuore.”

G.E.