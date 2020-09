“Pascucci perde il Consigliere Maracci che passa in opposizione perché non condivide più i suoi atteggiamenti e il suo modo di fare Amministrazione”. Così in una nota su Facebook i consiglieri di minoranza Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis.

“Noi dall’opposizione lo ringraziamo per questa difficile scelta”.

L’annuncio di Maracci è avvenuto nel corso del Consiglio comunale in corso di svolgimento oggi 17 settembre.