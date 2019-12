Cerveteri, De Angelis Belardinelli Orsomando e Piergentili contestano le spese natalizie - Terzo Binario News

I consiglieri mettono in luce differenze tra versioni diverse delle delbere sulle spese natalizie

Per i consiglieri De Angelis, Belardinelli, Orsomando e Piergentili i conti sul natale di Cerveteri sono discutibili.

Al di là dell’importo complessivo di 78.000 euro sarebbero circolate nei giorni scorsi versioni diverse della ripartizione delle spese con sostanziali modifiche pur mantenendo inalterato il saldo.

“A prima vista sembrerebbe il gioco di carta vince -carta perde senza il compare, notando le evidenti differenze che, probabilmente, sono forse scaturite da lotte e dissidi interni” denunciano i consiglieri. “Parliamo – continua la nota pubblicata da Orsomando sui social – di due delibere sul Natale e relative festività dove vengono modificate cifre sostanziali nonostante il totale sembra rimanere sempre lo stesso. Ma, anche ai meno attenti, non possono però sfuggire le particolari differenze su alcune voci che lasciano presagire la superficialità e il pressappochismo della Giunta Ceretana : nella prima delibera l’albero di Natale costa 10.000,00 euro e nella seconda 6.000,00 euro; nella prima c’è la casetta di babbo natale a 1000,00 euro e nella seconda 6 proiettori a 10.500,00 euro; nella prima spettacoli vari a 10.000,00 , nella seconda spettacoli vari a 18.770,00; nella prima concerto di capodanno a 15.000,00 euro nella seconda concerto di fine anno a 15.150,04 euro ; nella prima varie ed eventuali a 10.400,85 euro, nella seconda concerto di capodanno a 26.000,00 euro;nella prima grafica e pubblicità a 10.000,00 euro, nella seconda grafica e pubblicità 500,00 euro e per concludere nella prima c’è l’IVA a 14.069 euro , dove nella seconda scomparendo magicamente, fa posto alla SIAE a 1.100,00. A nostre precise domande in Consiglio nessuno ha risposto e il Sindaco si è barricato dicendo che sono atti natalizi per raschiare il barile e fare le feste.”



Le due versioni del rendiconto deliberato

“E come direbbero al Casinò LE JEUX SONT FAITS RIEN Ne

VA PLUS – concludono i consiglieri – tutto alla modica cifra di 78.020,04 più IVA e a Cerveteri avrebbero detto “ chi si alza prima la mattina si veste”