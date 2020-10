Cerveteri, da Beethoven fino a Battisti e Dalla: al Granarone concerti autunnali con l’orchestra sinfonica Renzo Rossellini - Terzo Binario News

Un ciclo di concerti straordinari sono in arrivo nelle domeniche pomeriggio dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri. L’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri propone insieme all’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini un ciclo di 7 concerti, in cui si spazierà dalla musica classica al pop, partendo da un omaggio a Ludwig van Beethoven, annoverato tra i massimi geni della storia della musica di cui quest’anno ricorrono i 250anni dalla nascita, fino ad arrivare ai due grandi Lucio della musica odierna, Battisti e Dalla.

L’ingresso ai concerti, in programma ogni domenica a partire da domenica 18 ottobre con inizio alle ore 17,30, è gratuito. Al fine di contingentare gli ingressi nel rispetto delle normative anti-covid, è necessario prenotare il posto a sedere, inviando un SMS al numero 3478325416. La prenotazione sarà valida solo successivamente all’SMS di conferma della prenotazione.

“La collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini ha portato negli ultimi anni ad organizzare rassegne di straordinaria qualità – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative anti-covid, proponiamo per tutto il periodo autunnale una serie di appuntamenti musicali davvero di alto livello. Come sempre, saranno degli appuntamenti ad ingresso gratuito che auspico, così come avvenuto in tante altre occasioni, possano riscuotere l’interesse di tanti cittadini”.

Sono in totale 7 gli appuntamenti in programma. Il 18 ottobre primo dei tre omaggi a Beethoven, con Giacomo Bellucci che si esibirà al pianoforte. Il 25 ottobre si replica, con il Maestro Daniele Adornetto. Il 1 Novembre, sarà il turno del Trio Rossellini ad omaggiare il grande Maestro austriaco, con Francesco Peverini, al violino, Luca Peverini al violoncello e Giacomo Bellucci al pianoforte.

Domenica 8 novembre, si passa al pop con “Lucio & Lucio”, omaggio della AltroSuono Band a Lucio Battisti e Lucio Dalla. Il 15 novembre quinto appuntamento, con l’omaggio a Max Bruch, il 22 novembre concerto pop “Il ‘900… che storia!”, con un meraviglioso quintetto d’archi e il 29 novembre un ultimo straordinario appuntamento con Giampaolo Ascolese.

“Così come avvenuto durante il periodo estivo con gli eventi al Parco della Legnara – prosegue l’assessora Battafarano – rispetteremo scrupolosamente tutte le vigenti normative anti-covid. Invito pertanto la cittadinanza ad indossare sempre la mascherina nel partecipare ai concerti, igienizzare le mani e a mantenere le distanze interpersonali dagli altri presenti”.