Cerveteri, chiude la scuola di Casetta Mattei. Agresti: "Solo tre bimbi iscritti" - Terzo Binario News

Il destino della Don Milani di Casetta Mattei è segnato: chiuderà. Lo fa sapere il dirigente scolastico Riccardo Agresti, che non vede margini per tenere aperto il plesso: “A cinque giorni dalla chiusura delle iscrizioni ci sono solo tre bimbi”.

Molto più cauta l’assessora alla pubblica istruzione e vice sindaco Francesca Cennerilli: “Da parte nostra non è stato emesso alcun atto per chiudere il plesso, nella riorganizzazione generale se ci fossero poche iscrizioni la riorganizzazione sarebbe generale, senza riguardare solo quel plesso ma anche gli altri comprensivi. Però la scelta sarà effettuata sulla base di dati oggettivi, tale da permettere di prendere decisioni vantaggiose per il Granarone dal punto di vista dei costi e per la scuola stessa. Tuttavia a fine iscrizioni ci sarà una riunione con i dirigenti scolastici. Se la chiusura fosse a costo zero e senza impatto sull’edilizia o sul servizio scuolabus, la proposta potrebbe essere presa in considerazione”.