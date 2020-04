Cerveteri, "carrelli solidali" fuori dei supermercati - Terzo Binario News

“Importantissima per la realizzazione dei tantissimi pacchi di generi alimentari che stiamo consegnando in queste settimane, è la spesa solidale.

Basta anche un singolo prodotto (ma chi può, può ovviamente donarne anche di più). Uscendo dal supermercato, lasciate un po della vostra spesa nei carrelli solidali. Passerà la Protezione Civile a ritirare i prodotti e a consegnarli alle famiglie più in difficoltà.

Grazie a tutti voi, grazie a chiunque potrà aiutarci!

Questi i supermercati aderenti:

➡️Coop Cerveteri in Via Paolo Borsellino,

➡️Carrefour in Largo A. Loreti n.2,

➡️CONAD in Largo Almunecar,

➡️Hurrà in Viale Manzoni,

➡️EUROSPIN in Via Fontana Morella,

➡️PAM lungo la Settevene Palo all’altezza dello svincolo autostradale,

➡️TODIS in Via Aurelia,

➡️DECÒ lungo la Via Doganale

➡️METÀ in Largo Claudio Monteverdi”.

Alessio Pascucci