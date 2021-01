Cerveteri Capitale della Cultura: per l'assessora regionale Pugliese "opportunità per tutto il Lazio" - Terzo Binario News

“La candidatura di Cerveteri a Capitale della Cultura 2022 è una grande opportunità per tutto il Lazio ed é per questo che colgo con grande favore il sostegno che sta arrivando dai tanti Sindaci della nostra Regione.

Ringrazio Riccardo Varone, Presidente di ANCI Lazio e Sindaco di Monterotondo, per il riconoscimento pubblico che ha rivolto al lavoro del collega Alessio Pascucci. Ci stringiamo tutti intorno alla città di Cerveteri, culla della civiltà etrusca, convinti di consegnare al Paese non solo una candidatura di primissimo livello, ma una nuova destinazione turistica con una forte capacità attrattiva”.

Così in una nota dichiara Giovanna Pugliese, Assessora regionale al Turismo e Pari Opportunità.

La commissione di valutazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo si riunirà nelle giornate del 14 e 15 gennaio per esaminare i dossier presentati. L’esito della valutazione sarà reso noto il giorno 18 gennaio.