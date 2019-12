Cerveteri, bilancio approvato "senza aumentare la Tari" - Terzo Binario News

Durante un consiglio comunale storico per la città di Cerveteri, perché per la prima volta è stato approvato il bilancio entro il 31 dicembre come prevede la legge sono state anche approvate le tariffe relative alla TARI.

Buone notizie per gli utenti, infatti nonostante i continui aumenti dei costi di conferimenti nelle discariche le tariffe quest’anno non aumenteranno. Un risultato reso possibile solamente grazie ad un grande lavoro svolto dai cittadini che hanno differenziato sempre meglio e dai nostri uffici che lavorando insieme ai consorzi di filiera ci ha permesso di avere un introito nel 2019 da parte di *COREPLA (plastica) 316.000 euro* di fatture reali versate al comune fino al mese di novembre (manca solo quella relativa al mese di dicembre) e da parte di *COMIECO (carta) 72.000 euro* di fatture fino al mese di ottobre (dobbiamo ancora incassare novembre e dicembre 2019) *Il PIANO FINANZIARIO TARI 2020* è pari a 6.890.223 € di poco inferiore a quello del 2019 che ammontava a 6.890.636, dunque nonostante i costi di smaltimento dell’organico siano lievita da 145 €/ton a 170€/ton* e quelli del residuo secco 154€/ton a 167€/ton, è stato possibile non far ricadere questi aumenti anche sulle tasche degli utenti perché abbiamo potuto coprire le spese aggiuntive con i guadagni ottenuti dai materiali pregiati, un grande obiettivo, raggiunto grazie all’impegno di tutti i cittadini che ci hanno permesso di superare il 70% di raccolta differenziata. Il trend è più che positivo con mesi in cui la percentuale ha superato i 72 punti, dopo soli 30 mesi di raccolta differenziata spinta su tutto il territorio il nostro Comune si trova fra i più virtuosi del Lazio. Ancora moltissimo possiamo fare per arrivare a ridurre drasticamente i quantitativi di indifferenziata che vengono prodotti nella nostra città ma molta strada è già stata percorsa. Durante l’anno 2019 inoltre, il nostro Comune è risultato vincitore di diversi Bandi relativi alle tematiche della raccolta differenziata: siamo riusciti ad ottenere un contributo della Città Metropolitana destinato all’avvio della Tarip pari ad un importo di 140.000 e già da diverse settimane abbiamo avviato le letture sperimentali dei chip a Valcanneto e Cerenova Quest’estate siamo stati protagonisti del progetto della regione Lazio: “plastik free beach” ottenendo un contributo di circa 30.000 euro con cui sono state realizzate attrezzature per la raccolta differenziata sulla spiaggia e la ormai famosa scultura del “pesce mangia plastica” Inoltre siamo risultati vincitori di altri due bandi di Città Metropolitana grazie a dei progetti che hanno ottenuto un ottima valutazione consegnandoci un finanziamento di 27.000 € per incrementare la raccolta differenziata con cui fra le altre cose abbiamo realizzato un bellissimo progetto nelle scuole chiamoto: “scarty: giocando si impara a differenziare” che ha riscosso un grandissimo successo fra i ragazzi delle scuole elementari Altro bando in cui siamo risultati vincitori è quello relativa alla lotta contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette che ci ha visto assegnare 25.000 euro da spendere in materiale ed iniziative per combattere questo terribile fenomeno.