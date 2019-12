Cerveteri, bene il Tb Terenzi nel ciclocross regionale - Terzo Binario News

Domenica 29 dicembre è andata di scena a Cerveteri l’ultima gara di ciclocross dell’anno 2019, valevole come prova unica per il campionato regionale del Lazio FCI. Il Team Bike Terenzi ha preso parte alla gara onorandola fino alla fine e conquistando un ottimo piazzamento sul podio della classifica a squadre.

La squadra ha ottenuto un ottimo piazzamento grazie a Daniele Peschi, che ha ottenuto la vittoria e la maglia di campione regionale nella categoria ID-2. Bellissima prestazione di Sara Tarallo, la quale, nonostante l’incidente occorso sette giorni fa, è riuscita ad essere molto competitiva nella gara delle ragazze Esordienti, ottenendo il secondo posto. Bene anche Silvia Cerasa, quinta.

Buon piazzamento per Manuel Rescia, che negli Allievi di primo anno centra la nona posizione: poco più indietro troviamo il suo compagno di squadra Filippo Cesarini Proietti, 11/o. Negli Allievi di secondo anno, Edoardo Di Luigi è 11/o al traguardo.

Top 10 conquistata anche da Giordano Gigli, sesto negli Esordienti, con Diego Zevola 15/o. Infine, nei G6, c’è il buon sesto posto di Francesco Massai. Mattia Deciano è 11/o con Flavio Amato 13/o.

Al di là dei risultati ottenuti nella gara di Cerveteri, la fine dell’anno è un’occasione per trarre dei bilanci. Il 2019 è stato un anno molto importante per la squadra, che da Team Bike Civitavecchia ha cambiato denominazione in Team Bike Terenzi, con Vladimiro Tarallo e Vanessa Casati che hanno cambiato il proprio ruolo, diventando direttori sportivi della squadra.

Il progetto del Team Bike Terenzi, sotto l’affiliazione della S.S. Lazio Ciclismo, proseguirà a pieno ritmo nel 2020, con l’obiettivo di costruire una realtà di ciclismo giovanile sempre più forte in ambito nazionale.

A questo proposito, Vanessa Casati afferma: “Quest’anno si è chiusa un’avventura che durava dal 2013, anno in cui è stato fondato il Team Bike Civitavecchia. Abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni sotto tutti i punti di vista, ma questa unione di intenti con Claudio Terenzi ci permette di guardare al futuro con maggiore fiducia per favorire la crescita dei ragazzi. Nel ruolo di direttore sportivo continuerò a seguire ancora più da vicino tutti i ragazzi e le ragazze, impegno reso ancora più importante dal fatto che siamo il vivaio giovanile della Selle Italia Guerciotti Elite, una delle squadre di ciclocross più forti al mondo. Fino ad oggi la stagione di ciclocross è andata molto bene, e ora speriamo di raccogliere quanto seminato nell’ultima tappa del Giro d’Italia Ciclocross e al Campionato Italiano che si svolgerà a Schio, in Veneto”.