Cerveteri, avviso di selezione per mobilità esterna di n.1 posto di Dirigente Tecnico - Terzo Binario News

Sul sito internet istituzionale tutta la modulistica necessaria alla presentazione della domanda

Il Comune di Cerveteri ha avviato una procedura di selezione per mobilità esterna ai sensi dell’art.30, comma1 del dlgs. 30 marzo 2001 n.165 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Dirigente Tecnico da destinare all’Area V – Opere Pubbliche manutenzioni ambiente. È stato infatti pubblicato lo scorso 31 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso di selezione suddetto per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente Area Tecnica.

“L’Area V è uno dei settori cardine del Comune di Cerveteri – spiega il Sindaco Alessio Pascucci – è quel settore che si occupa di quegli aspetti maggiormente collegati alla quotidianità, come la manutenzione del territorio e l’igiene urbana, ovvero la raccolta differenziata e tutti quei servizi collegati al settore dei rifiuti. Un ruolo fondamentale quello di Dirigente, che richiede comprovata esperienza ed alta professionalità. Un incarico ricoperto sino ad ora dall’Ingegner Claudio Dello Vicario, che ringrazio per il grande lavoro svolto, e che saluta il nostro Ente per nuove opportunità lavorative. Con l’occasione ci tengo a ringraziare le dipendenti del nostro Comune del servizio Organizzazione del personale, la Dottoressa Daniela Caronia e la Dottoressa Gloria Cesarini, per la celerità con la quale, anche sotto il periodo festivo, hanno espletato gli atti per la pubblicazione dell’avviso”.

Tra i requisiti fondamentali per l’ammissione, l’essere dipendente con profilo di Dirigente Tecnico con contratto di lavoro a tempo indeterminato in una Pubblica Amministrazione, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano la costituzione del rapporto del pubblico impiego e non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico dirigenziale a cui si aspira, oltre ovviamente al possesso dell’idoneo diploma di laurea, esperienza professionale ed altri requisiti specifici indicati nel bando.

Le domande di partecipazione possono essere consegnate a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri sito all’interno del Parco della Legnara, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al Comune di Cerveteri, o inoltrata tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 30 gennaio 2020.

Tutta la modulistica relativa l’avviso pubblico, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cerveteri.rm.it

Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al numero 0689630213