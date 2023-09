Cerveteri approva il Consiglio comunale dei giovani • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Strumento di partecipazione, condivisione e ascolto. Aiuterà i ragazzi ad entrare nel mondo della macchina amministrativa”

Cerveteri ha approvato il regolamento del Consiglio comunale dei Giovani. La votazione, conclusasi con 18 voti favorevoli ed un solo contrario nell’opposizione, è avvenuta nel corso della seduta della massima assise cittadina tenutasi ieri, mercoledì 13 settembre.

“L’approvazione del regolamento comunale sul Consiglio comunale dei giovani era uno dei punti inseriti all’interno del programma elettorale della nostra coalizione e che dopo appena un anno abbiamo portato a compimento – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di un atto che interessa tutti, che non ha colore politico: sono pertanto felice e soddisfatta che abbia ottenuto voti favorevoli sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Questo regolamento rispecchia in pieno quel principio di vedere i giovani come una grande risorsa per la nostra collettività: su di loro vogliamo puntare, vogliamo investire e coinvolgerli in maniera attiva nella vita amministrativa”.

“Questo è uno strumento di condivisione, di partecipazione, di ascolto che educherà e formerà i giovani ad entrare sempre di più nei meccanismo della macchina comunale – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – l’obiettivo è quello di trasmettere loro il rispetto delle istituzioni, sia dei luoghi che delle stesse persone che rivestono ruoli istituzionali, valori che troppo spesso anche agli adulti sfuggono. Sono certa che non appena il Consiglio comunale dei giovani entrerà nel pieno delle sue funzioni, rappresenterà un importante strumento di consultazione e perché no, anche una fonte di ispirazione per noi più adulti”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare il mio Delegato alla Partecipazione Istituzionale dei Giovani Christian Matilli, che ha lavorato con passione alla stesura del regolamento, coinvolgendo tanti ragazzi del territorio e sapendosi rapportare con grande maturità con gli uffici del nostro Comune. Christian è l’esempio più lampante di come i giovani siano una risorsa importantissima per la nostra collettività: lo scorso anno, in occasione delle Elezioni comunali era candidato all’interno di una delle mie liste, ed era il candidato più giovane della storia di Cerveteri, ottenendo tra l’altro un importante numero di preferenze personali. Nonostante non sia stato eletto in Consiglio, ha continuato ad impegnarsi per il territorio, lavorando al Regolamento che oggi siamo felici di aver portato all’approvazione dell’Aula”.