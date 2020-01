Cerveteri: altro negozio chiude, vittima della crisi - Terzo Binario News

Un laboratorio artigiano in via Calabresi a Cerveteri, con persone molto competenti nella riparazione e manutenzione dei PC chiude.

Con un post sui social viene apprezzato l’operato dei titolari “gentilissimi e davvero onesti. Nello stesso post si sottolinea come “sembra che in questi ultimi tempi abbiano avuto grossi problemi per smaltire questi RAE presso l’isola ecologica cerite, nonostante la salatissima TARI. Prima della chiusura la proprietaria esorta tutti i clienti ad andare a ritirare i propri pc e accessori in giacenza.