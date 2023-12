Cerveteri alla Marcia per la Pace, Battafarano: “Pensiero vola a Gaza, si ponga fine alla violenza” • Terzo Binario News

“Assisi è un luogo che evoca i messaggi universali di pace e fratellanza di San Francesco.

Oggi, unendoci in migliaia nel cammino della marcia per la pace, i nostri pensieri sono stati rivolti a Gaza, dove le storie di sofferenza e di coraggio si intrecciano in un richiamo disperato per la fine della violenza. Tante voci sono state testimonianza della resilienza di un popolo che, anche nei momenti più bui, ha cercato sempre di mantenere la speranza.

Storie che non sono solo notizie di passaggio, sono il grido di coloro che condividono con noi il desiderio fondamentale di pace e di un’esistenza libera dalla paura. Nel condividere la marcia oggi, abbiamo ribadito il potere delle nostre azioni collettive e delle nostre voci unificate. Camminiamo non solo per noi stessi, ma anche per coloro che non possono marciare, per coloro i cui passi sono stati fermati dal conflitto e dalla distruzione.

Possano i nostri passi contribuire alla costruzione di un mondo in cui la pace non sia solo un sogno, ma una realtà tangibile. Possa il nostro cammino essere un promemoria che ci ricordi sempre che, nonostante la distanza, siamo tutti esseri umani, con gli stessi diritti.

Assisi oggi non era solo una città, ma il battito di un cuore collettivo che anela alla giustizia, all’uguaglianza e alla dignità umana. Questo è il vero volto della pace: un mosaico di voci, culture e storie che si uniscono per creare un domani più luminoso.

Grazie alle studentesse e agli studenti del nostro liceo, E. Mattei, per aver voluto condividere questa preziosa esperienza ed essere costruttori di Pace”

A dichiararlo in un post è il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano