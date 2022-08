Cerveteri, alla Legnara concerto omaggio a Morricone • Terzo Binario News

Giandomenico Anellino Ensemble, presenta, venerdi 12 agosto, a Cerveteri al Parco della Legnara, “C’era una volta la musica”. Omaggio a Ennio Morricone.

I brani più amati di Morricone da Mission a C’era una volta in America, da Giù la testa a Metti una sera a cena, da Nuovo Cinema Paradiso a Per un pugno di dollari, dall’ omaggio a Verdone con le musiche del Maestro, all’omaggio a Nino Rota e Fellini… con un omaggio anche a Massimo Troisi … il concerto dedicato a Morricone e alle colonne sonore più amate… per ricordare e non dimenticare che “c’era una volta …. La musica.

INFO: 338 0555349 INGRESSO 15 euro