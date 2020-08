Cerveteri, al Parco della Legnara c'è la Mandala Dance Company con ‘Discovering’ - Terzo Binario News

Appuntamento con la danza il 28 agosto alle 21,30 per celebrare i 50 anni dal primo passo dell’uomo sulla Luna

Appuntamento con la danza al Parco della Legnara di Cerveteri il 28 agosto alle 21,30 per celebrare i 50 anni dal primo passo dell’uomo sulla Luna. In scena lo spettacolo ‘Discovering’ della Mandala Dance Company. Lo spettacolo di questa realtà artistica d’eccezione del territorio, è una riflessione in danza su cosa spinge l’uomo ad andare oltre i suoi confini e superare i propri limiti.

“L’arte della danza torna al Parco della Legnara – ha detto Federica Battafarano, assessora alle Politiche culturali del Comune di Cerveteri – dopo la grande festa dell’Etruria Eco Festival, domani sera una straordinaria realtà artistica del nostro territorio è pronta a emozionarci con le sue coreografie, con la sua danza. La Mandala Dance Company più volte è stata protagonista della nostra Estate Caerite ed ogni volta ha richiamato un gran numero di spettatori e di persone appassionate di danza. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Come sempre, gli accessi saranno contingentati e vi è l’obbligo di indossare la mascherina protettiva”.

Concept, coreografia e regia sono di Paola Sorressa. Sul palco, Elisabetta Cipriani, Paola Foresi e la stessa Sorressa.