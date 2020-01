Cerveteri, al Granarone “Ritorno alla Natura - Introduzione agli Oli essenziali” - Terzo Binario News

L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle ore 17.30. L’iniziativa è ad ingresso gratuito

Come utilizzare correttamente gli oli essenziali per la nostra salute? Cosa fanno le piante per noi? Che cos’è un olio essenziale? A queste domande troveremo risposta venerdì 17 gennaio a partire dalle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri, con l’incontro ‘”Ritorno alla Natura – Introduzione agli Oli essenziali”, seconda edizione dell’analogo corso tenutosi già la scorsa primavera sempre a Cerveteri.

Relatori dell’incontro, totalmente ad ingresso gratuito, Franco Timpani e Mimma Di Cecco, Esperti in oli essenziali. Un appuntamento rivolto a tutte le famiglie dedicato ad un tema di grande interesse per molte persone che hanno così l’opportunità di approfondire molti aspetti con figure esperte e qualificate.

L’incontro sarà un’introduzione generale sia teorica che pratica su tutto ciò che riguarda questo così ampio settore, oltre che occasione per illustrare le più importanti famiglie di piante ad oli essenziali, con aneddoti, curiosità e informazioni aggiuntive.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero di telefono 3333462861