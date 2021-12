Cerveteri, al Granarone pienone per il jazz Domenica prossima le canzoni napoletane - Terzo Binario News

Una sala consiliare piena di pubblico, nonostante le numerose iniziative presenti in città, ha accolto, domenica 5 dicembre, al Granarone di Cerveteri, il “Patrizio Destriere BoProject – La musica Jazz nel cinema”, un concerto multimediale ispirato ai più importanti temi musicali dei film italiani, con un particolare omaggio a Rota e Morricone.

Insieme a Patrizio Destriere che ha suonato il sax contralto e soprano hanno completato il quartetto: Francesco Venerucci al piano, Dario Piccioni al contrabbasso ed Ettore Fioravanti alla batteria.

Nonostante i molti eventi che li hanno impegnati nella giornata, al concerto non sono voluti mancare il sindaco Alessio Pascucci e l’assessore alla Cultura Federica Battafarano, che ha introdotto il concerto con un caloroso saluto al pubblico presente.

Come tutti i concerti, anche questo è stato seguito in diretta streaming sui social dell’Orchestra Rossellini e a breve sarà disponibile sulle pagine Facebook e Youtube dell’orchestra Sinfonica Renzo Rossellini.

Il terzo concerto, in programma per domenica 12 dicembre, sempre al Granarone e sempre alle 17,30 questa volta subisce un cambio di programma poiché il Coro Gospel non potrà essere disponibile. Il concerto Gospel sarà sostituito con un concerto lirico di repertorio classico e di celebri canzoni napoletane, in gran parte ispirate al Natale, con la partecipazione di Anna De Santis, soprano e di Stefano Osbat, tenore, con Giacomo Bellucci al pianoforte.

Si ricorda che il concerto è gratuito e che dalla prossima domenica è obbligatorio presentarsi con “Super Green Pass” effettuando prima la prenotazione con un SMS o con un messaggio Whatsapp al numero 3478325416.