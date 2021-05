Cerveteri aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - Terzo Binario News

La bandiera di CRI esposta dalle finestre del Municipio etrusco

Il Comune di Cerveteri e il Sindaco Alessio Pascucci, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di domani, sabato 8 maggio, rendono omaggio ai Volontari di tutto il mondo.

Per questo, da oggi, accogliendo la richiesta del locale Comitato di Croce Rossa Italiana diretta dal Presidente Fabio Napolitano, sarà esposta dalla finestra del Palazzo del Municipio che affaccia su Piazza Aldo Moro, la bandiera della Croce Rossa.

“Una giornata che unisce tutto il mondo quella della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – sarà una giornata per ringraziare e rendere omaggio ai Volontari di tutto il mondo, che ogni giorno, con professionalità e grande amore per il prossimo si dedicano totalmente agli altri. Una giornata che assume un valore ancora più importante quest’anno, un anno che segue quella che è stata l’emergenza sanitaria e sociale più drammatica dal secondo dopo guerra ad oggi e che ha visto i Volontari di Croce Rossa Italiana impegnati giorno e notte, senza sosta, nel fornire assistenza alla popolazione. Sono impresse ancora negli occhi di tutti noi le immagini che per settimane abbiamo purtroppo visto nei telegiornali di quanti interventi abbiano svolto per l’Italia e per il paese. A tutti loro, il ringraziamento più sincero”.

“Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con i suoi 17 milioni di volontari, rappresenta la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Strutturata in 190 Società Nazionali, attraverso il coordinamento della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sotto la supervisione del Comitato Internazionale di Croce Rossa, opera in tutto il mondo prestando soccorso sia in tempo di guerra che in tempo di pace”