Cerveteri, 12 minuti di video per il surfista Leonardo Fioravanti - Terzo Binario News

Bell’omaggio della Red Bull a Leonardo Fioravanti, il surfista 23enne di Cerveteri che sta dando spettacolo sulle onde di tutto il mondo. Per lui un video 12 minuti in cui racconta le peripezie viste, al riabilitazione, e la voglia di “mangiarsi” le onde che lo hanno portato al podio appena rientrato.

Per lui gli ultimi mesi sono stati difficilissimi a causa di un doppio infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dalla tavola per quattro mesi. Poi la tenacia e il rientro, condito da un terzo posto al cospetto di Kelly Slater, la leggenda del surf, ai sedicesimi di finale Quik Silver Pro France – terz’ultima tappa della World Surf League 2019.

“Questo momento è stato molto speciale per diverse ragioni, certo l’onda alla fine per battere Kelly ma sopratutto per tutte le ore che ho dedicato all’infortunio, le ore in palestra sognando momenti simili e quando si è realizzato le emozioni sono esplose. Il mio momento preferito quest’anno. Non vedo l’ora per il prossimo anno! 🇮🇹 Quiksilver Red Bull “