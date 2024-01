Cerenova accoglie il successore di Don Domenico, da sabato arriva Don Bernardo • Terzo Binario News

Come saprete in questo fine settimana accoglieremo il nuovo parroco, Don Bernardo.

Nel ricordare gli appuntamenti di sabato 20 alle ore 17.30 per accoglierlo e alle ore 18.00 per la Messa di Insediamento, con successivi festeggiamenti in oratorio, e di domenica 21 alle ore 11.00 per la sua prima Messa, volevamo dirvi che spinti dal desiderio di prepararci spiritualmente ad accogliere Don Bernardo in parrocchia, vogliamo proporre un piccolo momento di preghiera per venerdì 19 alle ore 21.00.

Il ruolo che andrà a ricoprire ha una pesante eredità, ma siamo sicuri che, se ci impegniamo nella missione comunitaria di Crescere e Camminare insieme, saremo capaci di stringerci intorno a lui per proseguire insieme il cammino.

Speriamo di poter condividere con tutti voi questo momento di lode e ringraziamento a Dio.

