Cerchioni in buca: via Monte del Marmo strada da incubo - Terzo Binario News

“Centinaia di persone rischiano la propria incolumità, ogni giorno, nel percorrere via Monte del Marmo, zona Boccea, nel municipio XIII. Questa strada è ridotta una groviera – denuncia Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, intervenuto questa mattina sul posto insieme ad Angelo Belli coordinatore Lega. “Siamo qui perché i cittadini ci contattano lamentando l’assenza totale dell’amministrazione comunale, nonostante le numerose e ripetute richieste di intervento. Non si tratta di una stradina secondaria – aggiunge Giannini – ma di una strada di accesso per il GRA che è totalmente disastrata, dove qualcuno prima o poi può farsi male davvero. Mettere in sicurezza via Monte del Marmo non è più procrastinabile, la Raggi e il Comune intervengano prima che si verifichi un episodio di cronaca nera”.

“La situazione già grave di questa via precipita ogni volta che, con il maltempo, le buche si riempiono di pioggia – sottolinea Angelo Belli – di sera, per evitare le buche, le auto rischiano il frontale con i mezzi pubblici che transitano qui. Sul ciglio della strada ci sono tanti cerchioni che si sono staccati dalle ruote a seguito dell’impatto con questo terreno accidentato. Non basta mettere il limite di velocità a 20 km all’ora – conclude Belli – perché le auto si rompono lo stesso e i conducenti di moto potrebbero rimetterci la vita. Che razza di amministrazione è, quella che rimane sorda e assente, quando i cittadini chiedono più sicurezza?”