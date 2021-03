Cerca di rubare un Suv durante il coprifuoco - Terzo Binario News

La scorsa sera in pieno coprifuoco, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un cittadino di origini serbe di 44 anni, per tentato furto di autovettura.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, mentre tentava di rubare un Suv parcheggiato in via Romolo Balzani.

Il ladro, alla vista dei Carabinieri ha cercato di far perdere le proprie tracce, dandosi alla fuga, ma è stato bloccato dai militari al termine di un inseguimento a piedi, in una via limitrofa.

L’uomo è stato portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo e sarà anche sanzionato per l’inosservanza delle norme anti-covid 19.