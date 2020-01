Centro storico e zone della movida: i controlli della Polizia locale, raffica di sanzioni - Terzo Binario News

“Come ogni fine settimana, la Polizia Locale di Roma Capitale ha presidiato le principali aree del centro storico di Roma e le zone della “movida” cittadina: Trastevere, Testaccio, Ostiense, San Lorenzo, piazza Bologna, Eur e stazione Termini. Oltre 4mila i controlli efettuati in strada e nei locali, alcuni dei quali sono stati multati per una cifra complessiva di circa 40 mila euro. Sono stati invece 174 i veicoli sanzionati per eccesso di velocità e 161 quelli rimossi per divieto di sosta”. Così Virginia Raggi in un post su Facebook.

“Le verifiche nei locali pubblici e nelle attività commerciali hanno riguardato sopratutto il rispetto delle norme anti-alcol: sono state 21 le multe nei confronti di clienti e titolari, per consumo e vendita di alcol in orari e luoghi vietati. Due esercizi sono stati chiusi nel quartiere di Trastevere – a seguito delle ripetute violazioni per la vendita di bevande alcoliche ai minorenni – e nella zona di piazza Bologna”.

“Sono in totale 2400 le infrazioni contestate per inosservanza del Codice della Strada. Controlli particolari hanno riguardato anche le minicar nella zona dell’Eur: diversi i casi in cui i vigili hanno riscontrato modifiche irregolari apportate alle piccole vetture guidate anche dai minorenni. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il fondamentale lavoro che svolgono ogni giorno nella nostra città”.