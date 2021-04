Centro Impiego, pubblicato l'avviso pubblico per l'immobile - Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia deve assumere in locazione passiva un immobile ove sistemare il locale Centro Per l’Impiego che ha, come bacino di utenza, il territorio di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere.

Al fine di scegliere l’immobile da destinare a centro per l’impiego con criteri di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia è stato pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione di offerte alternative.

Le specifiche caratteristiche degli immobili e i criteri utili alla loro successiva valutazione sono elencati nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione “Avvisi Pubblici”.

Chiunque, in possesso di un immobile con i requisiti di cui al punto 1 dell’Avviso Pubblico e disponibile alla locazione, potrà presentare formale offerta, a pena d’esclusione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.